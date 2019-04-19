السعودية اليوم / اختتام أعمال المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة بمراكش



الرباط 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

اختتمت في مدينة مراكش أمس أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى للبيئة والتنمية المستدامة، وخبراء يمثلون القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من عدد من الدول الأفريقية.

ودعا المشاركون في "إعلان مراكش" الذي صدر في ختام المنتدى، البلدان الأفريقية الى تعزيز التعاون جنوب –جنوب وتقاسم التجارب بين دول القارة لرفع التحديات المتعددة والمعقدة ووضع شراكات متعدد الأطراف وخطط وبرامج عمل على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المنشودة.

وأوصوا بتعزيز وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا لسد الثغرات في مجال البيانات لبلورة سياسات للتنمية الإقليمية والوطنية، وتعزيز دور جميع الأطراف المعنية على الخصوص البرلمانيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

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16:39ت م

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