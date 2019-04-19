السعودية اليوم / المهرجان البحري الــ 4 يختتم فعالياته بالجبيل



الجبيل 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 أبريل 2019 م واس

اختتم المهرجان البحري الرابع فعالياته أمس ، الذي تنظمه قيادة الأسطول الشرقي ، وأستمر لمدة 14 يوم ، بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل .

وتضمن المهرجان عروضاً وفعاليات بحرية، وفعاليات الطيران الشراعي، والعروض الاستعراضية، والفلاي بورد، ومسابقات، ومسيرات، والقفز المظلي، وعروضا ترفيهية وأجنحة للأسر المنتجة ومعرضا للقطع العسكرية الخفيفة وأجنحة لعدد من الجهات الحكومية، ولكثرة الاعداد العائلة من الزوار تم تمديد مدة فعاليات المهرجان.

كما يهدف المهرجان من خلال فعالياته لتعزيز الانتماء الوطني، وتقوية اللحمة الوطنية، وإبراز جهود وقوة وعمل رجال القوات المسلحة في كل المجالات البحرية والبرية، وقد شهد المهرجان هذا العام مشاركة فاعلة وكبيرة من الأسر المنتجة والعديد من الفعاليات للأسر والعوائل .

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16:20ت م

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