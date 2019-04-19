السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

قتلت قوة أمنية عراقية في عملية أمنية استباقية في مناطق تقع بين قضاءي الحويجة ومخمور بمحافظة كركوك اليوم أربعة من قياديي تنظيم داعش الإرهابي, ودمرت خمس مواقع وهمية تابعة لهم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن العملية التي أسفرت أيضًا عن العثور على أعتدة وأسلحة نفذت بإسناد من طائرات الاستطلاع للتحالف الدولي.

إلى ذلك، نفذ الجيش العراقي اليوم عملية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غرب بحيرة الثرثار غربي العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن العملية التي نفذت من ثلاثة محاور بمشاركة فرقة المشاة السابعة ولواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وبإسناد من طيران الجيش أسفرت عن العثور على العديد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مواقع وهمية تابعة له, وتأمين العديد من المناطق والقرى القريبة.

وفي البصرة جنوبي العراق لقي ضابط شرطة مصرعه بنيران مسلحين ملثمين لدى مروره بسيارته في منطقة الأبلة بوسط المدينة.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن الجهات الأمنية والقضائية فتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته.

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16:18ت م

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