السعودية اليوم / أختتام أنشطة أسبوع الإبداع البلدي 2019 بمنطقة تبوك



تبوك 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

اختتمت بمنطقة تبوك مساء أمس فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي 2019 ، والذي نظمته أمانة المنطقة الأسبوع المنصرم.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أشتمل على العديد من الفقرات التي تخللها عرض فلم وثائقي عن أعمال وخدمات الأمانة وفقرات استعراضية وإنشادية.

وكرم المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة تبوك المهندس عبدالعزيز العنزي الفائزين بجوائز مسابقة أسبوع الابداع البلدي والمنظمين والمشاركين .

من جهته أكد أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن الأمانة ستواصل استقبال الأفكار الإبداعية من أبناء المنطقة على مدار العام ، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرا إلى تشكيل لجنة للاطلاع على الأفكار وفرزها دورياً والرفع بها لتطبيق مايمكن تطبيقه من تلك الأفكار على أرض الواقع ووفق امكانيات الأمانة واحتياجاتها ، داعيا الجميع للمشاركة بنتاجهم الإبداعي وأفكارهم التي تعد حافزا لأمانة تبوك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

// انتهى //

16:18ت م

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