هل يزيد دعم حساب المواطن بعد التقاعد ؟

2019-04-19

متابعات الخليج 365 -الرياض

بعد الإحالة للتقاعد يتراجع الدخل بشكل كبير ما يعني وجوب تعديل بيانات الدخل في حساب متابعات الخليج 365 تمهيدا لإعادة دراسة الأهلية.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المواطنون عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية.

وردا على سؤال من مواطن أحيل للتقاعد قالت خدمة العملاء : يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى متقاعد من قطاع “خاص/حكومي” (حسب المصدر) ونوع الدخل “راتب تقاعدي” ومصدر الدخل مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد/مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حسب المصدر) والضغط على أيقونة “حفظ”.

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وتابعت : سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأشارت إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم 10 أبريل الجاري 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.