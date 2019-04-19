شكرا لقرائتكم تعليم الرياض يعلن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور .. هنا رابط الاستعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-19 تعليم الرياض يعلن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور .. هنا رابط الاستعلام متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ. Advertisements وقالت إن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية المنقولين بلغت ٢٣٪؜ فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين ١٨٪. وأوضحت أنه سيكون الاستعلام عن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات في حركة النقل الداخلي عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/default.aspx









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