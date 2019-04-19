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2019-04-19 السفارة في جورجيا تنفي إلغاء جوازي سفر مها زايد وأختها وفاء متابعات الخليج 365 - الرياض نفت سفارة المملكة في جورجيا صحة ما يتم تداوله حول إلغاء جوازي سفر الشقيقتين السعوديتين مها زايد وأختها وفاء زايد مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن جوازي الفتاتين لم يتم إلغاؤهما، وسار العمل بهما.

وتابعت السفارة : “إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما ساريا المفعول، ولا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما”.









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