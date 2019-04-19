صور.. حشود شبابية تشعل حفل تامر حسني بالرياض

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت مدينة الرياض مساء أمس الخميس حفلا أسطوريا رابعا للنجم العربي المحبوب تامر حسني حضره جموع كبيرة من عشاق فنه، محققا بذلك رقما قياسياً جديدا في عدد الحضور، يضاف إلى ما حققه في جدة والخبر.

وتميز الحفل، الذي أقيم بمنتجع درة الرياض على مساحة تزيد على ملعبي كرة قدم، بمسرح أسطوري عملاق، تم تصميمه على الطراز الفرعوني، يتوسطه تمثال يعبر عن أبي الهول، احتفاءً بالفنان المصري اللامع، وتم تزويده بتجهيزات غير مسبوقة. كما تمتع الحفل بدقة التنظيم والأجواء المبهجة والألعاب النارية التي لاقت استحسان الحاضرين.

من جانبه شكر محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة “٣٦٠ لايف” السعودية، المنظمة للحفل، اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة، على ما تقدمه من دعم وتشجيع لكافة الأنشطة والفعاليات، وخاصة المقدمة لشباب المملكة، مؤكدا أن حفلات النجم العربي المحبوب تامر حسني لها خصوصية لدى الجمهور السعودي بشكل عام، ولدى “٣٦٠ لايف” بشكل خاص، فهو أنجح نجم مصري وعربي غنى على أرض المملكة.

وتابع : يكفي أن نقول أن تذاكر حفلات تامر حسني تنفد خلال ساعتين من بدء فتح منافذ البيع ، رغم أنها الأغلى، ويكفي أنه المطرب الوحيد الذي أحيا ٤ حفلات في المملكة خلال عام واحد تقريبا، وفي ثلاث مدن بحفلتين في جدة وأخرى بالخبر ثم حفلة الرياص، وفي كل مرة يحقق رقما قياسيا جديدا متفوقا على نفسه في أعداد الحضور، وفي شغف الناس به، بمعنى أنه يحقق الرقم القياسي وهو أيضاً من يكسره.

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وأكد حسنين أنه بعد النجاح المبهر الاستثنائي للنجم المصري تامر حسني في تحطيم أربعة أرقام قياسية بتاريخ الحفلات بالمملكة، فهو يستحق منا كل الشكر والتقدير؛ أولا على أخلاقه وتواضعه في احترام الصغير والكبير، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة بطاقات دخول حفلاته عن أي فنان آخر، والتي تتضاعف أحيانا، إلا أن الجمهور يأتيه من جميع أرجاء المملكة بمنتهى الحب، الذي يستحقه بجدارة، خاصة بعد أن شاهدنا بأعيوننا حالة حب غير مسبوقة بين نجم وجمهوره.

وأضاف حسنين أن الحفل شهد لأول مرة في السعودية تقنية قياس تفاعل الجمهور، والتي رصدت حماسا مبهرا لدى جمهور الحاضرين، الذين رددوا الأغاني مع مطربهم المحبوب، في أجواء من البهجة والحماسة.

ووعد حسنين جمهور المملكة الكبير ببذل الجهد من أجل تنظيم المزيد من الحفلات والفعاليات التي ترقى لطموحاته الوثابة، وتليق بتفاعله الراقي.

وعلق الفنان تامر حسني عبر صفحته على “إنستجرام” على النجاح الكبير للحفل، مقدما شكره لجمهور الرياض والمملكة على الحضور المبهر والاستقبال الحافل، والتنظيم العالمي على حد وصفه، قائلا: “كان النجاح استثنائيا، كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية”.