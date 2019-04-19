شكرا لقرائتكم خبر عن خطباء باكستان يُشيدون باختيار الأمير محمد بن سلمان «الأقوى تأثيراً عالمياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أشاد خطباء المساجد والعلماء والأئمة والدعاة في جميع أنحاء جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن خطبة الجمعة لهذا اليوم الموافق 19 أبريل، بمنح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شهادة الشخصية الأكثر تأثيراً عالمياً لعام 2018، وهي الشهادة التي تم منحها لولي العهد من مجلس علماء باكستان نظير جهوده الكبيرة لخدمة الأمة الإسلامية، حيث قام رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بتسليم الشهادة ودرع التكريم لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وعبَّر الخطباء عن تقديرهم الكبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لمساعيه المتميزة وجهوده الكبيرة والمتواصلة وأعماله الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين، ونشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ، وتعزيز الوسطية والاعتدال وترسيخ ثقافة السلام العالمي، والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عن اليمن والوقوف مع شعبه الشقيق ضد المليشيات الحوثية الانقلابية، ومساندة قضية الجولان الأرض العربية السورية المحتلة، ودفاعه المستمر عن الأقليات المسلمة في مختلف دول العالم، ومساعدة حكومة وشعب باكستان والوقوف معها لمواجهة جميع الظروف والتحديات والصعوبات، والدعم الكبير لدفع عجلة السلام وتعزيز مسيرة السلم والتعاون والتسامح بين الهند وباكستان، ونزع فتيل الأزمة ودعوته لتغليب لغة الحوار.