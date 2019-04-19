شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: تكريم مبادرات التحول الرقمي بالمدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أكد مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري خلال رعايته حفلة تكريم مبادرات التحول الرقمي في مدارس المنطقة أمس، على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومسرح الإدارات النسائية، أن مبادرات التحول الرقمي في التعليم هي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة التعليم في مرحلة التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم التي تمكن الطالب من اكتساب المهارات الشخصية.

وأشار مدير التعليم في حديثة إلى أن بوابة المستقبل تهدف إلى التحول نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب وتطبيق أساليب تربوية حديثة نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.

وشاهد مدير التعليم عرضاً مرئياً عن المدارس الافتراضية المنفذة للمشروع في مدينة تبوك والمحافظات والقرى، عقب ذلك كرم مدير التعليم المدارس المتجاوزة للنسبة المطلوبة ومسؤولي التحول الرقمي وقادة المدارس والمعلمين والطلاب المطبقين لبوابة المستقبل.

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كما كرم الداعمين لتجربة المدرسة الافتراضية التي تم تطبيقها في مدارس تبوك ومركز الظلفة ومدارس ضباء وحقل.

حضر الحفلة المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير ومديرو الإدارات ومنسق بوابة المستقبل بتعليم تبوك أحمد العسيري والمشرف على المدرسة الافتراضية بتعليم تبوك محمد العنزي.

يذكر أن المدرسة الافتراضية بيئة تعليمية تفاعلية وواحد من نماذج التعليم المتزامن عن بُعد ‏بأحدث تقنيات التواصل الصوتي والمرئي عبر الويب، ‏‏وذلك من خلال الربط مع منصّات التعليم المختلفة وتسعى المدرسة الافتراضية السعودية إلى استفادة طلاب التعليم العام من الكوادر التعليمية المتميزة في المملكة، وهي مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية لبناء الطالب بناءً شاملاً لامتلاك المعرفة والمهارة والقيم الثابتة.