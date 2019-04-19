شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة:حلول إبداعية بـ«الأسبوع البلدي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أنهت أمانة منطقة الباحة أمس، فعاليات «أسبوع الإبداع البلدي»، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 14 - 18 أبريل من كل عام.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي في المنطقة، ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير، حيث إن المشاركة العامة تشمل الفكرة، والرسم، والملاحظة، فيما سيتم فرز المشاركات وتكريم الفائزين وتبني تنفيذ بعض الأفكار.