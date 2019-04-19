شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة: 600 سيارة تجذب الزوار لـ«كلاسيك القصيم 3» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

اكتظ مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية «كلاسيك القصيم 3» بمدينة بريدة، بنوادر السيارات القديمة التي جمعها أصحابها من شتى أقطار العالم، ويعود صنع مجموعة منها لعام 1930م.

واستقبلت ساحة المهرجان بمركز النخلة ببريدة أكثر من 600 سيارة مشاركة هذا العام، مستنفرة كافة متاحف المنطقة الخاصة، التي اعتاد أصحابها على تخزين القطع التراثية القديمة والسيارات الكلاسيكية حتى باتت مقصدا للزوار وهواة النوادر.

يذكر أن كلاسيك بريدة يقام كل عام لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، كما يعد ملتقى سنويا لعشاق هذه الهواية من المملكة ودول الخليج العربي.