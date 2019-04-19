شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يطلع على أعمال هيئة الولاية على أموال القاصرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا يوم أمس (الخميس)، بحضور مساعد الرئيس لشؤون القاصرين عبدالعزيز بن حمد الحسين ومساعد الرئيس للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان ومدير التخطيط والتطوير التنظيمي سعد بن صالح العبيسي ومدير العلاقات العامة خالد بن علي الدخيل وسكرتير الرئيس عبدالرحمن بن صالح المالكي.

وقدم العقلا في بداية اللقاء تعريفا باختصاص الهيئة وعملها، وأوضح أن الهيئة تحرص كل الحرص على تقديم افضل الخدمات للمستفيدين والمشمولين بالنظام، وجهود الهيئة في تطوير خدماتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وعبر المفتي عن شكره وتقديره للرئيس العقلا ولمسؤولي الهيئة على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، موصياً بالجد والاجتهاد في خدمة المستفيدين والمشمولين بالنظام، والحرص على استثمار أموالهم بأمانة و اخلاص.