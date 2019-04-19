شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار مصحوبة بزخات البرد على منطقة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة محافظات المندق، وبلجرشي، والعقيق والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.