السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - موسكو شارك عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد بن سعد العبدلي الشريف في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي بدأت أعمالها اليوم بمدينة ناريان مار الروسية. ويهدف الاجتماع إلى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن المياه والصحة العامة في آسيا، ومشروع قرار اعتماد خريطة تنص على تدابير لتحفيز التمويل الأخضر ، وسينظر الاجتماع في اعتماد الملاحظات المقدمة من الوفود البرلمانية المشاركة، كما سوف يناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعماله التي تتركز حول مشاريع القرارات بشأن سوق الطاقة المتكاملة الآسيوية، والقضايا البيئية، وضمان جهود النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، إلى جانب أهمية دور البرلمانات في دعم هذه القضايا عبر التشريعات المناسبة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشورى يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية في روسيا الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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