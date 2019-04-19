نظام نور للإستعلام عن حركة النقل الداخلي….حركة النقل الداخلي 1440 لشاغلي وشاغلات الوظائف...

نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.، نظام نور للإستعلام عن حركة النقل الداخلي، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1440، كل هذا ما يهم العاملين في القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية معرفته الأن.
سوف نقوم في هذا المقال بتوفير روابط الإستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين في المملكة العربية السعودية عبر نظام نور فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد.
نتائج حركة النقل الداخلي 1440
قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للعاملين في الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ، وصرحت إن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية المنقولين بلغت ٢٣٪ فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين ١٨٪.
رابط الإستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للعاملين في قطاع التعليم 1440
- سيكون الاستعلام عن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط من هنا.
- كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات في حركة النقل الداخلي عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط من هنا.
نتائج حركة النقل الداخلي في السعودية 1440
ذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي 1439-1440 تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.
كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتباراً من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.
وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي 1439-1440هـ.