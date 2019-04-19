نظام نور للإستعلام عن حركة النقل الداخلي….حركة النقل الداخلي 1440 لشاغلي وشاغلات الوظائف...

نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.، نظام نور للإستعلام عن حركة النقل الداخلي، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1440، كل هذا ما يهم العاملين في القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية معرفته الأن.

سوف نقوم في هذا المقال بتوفير روابط الإستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين في المملكة العربية السعودية عبر نظام نور فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد.

نتائج حركة النقل الداخلي 1440

قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للعاملين في الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ، وصرحت إن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية المنقولين بلغت ٢٣٪؜ فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين ١٨٪.

رابط الإستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للعاملين في قطاع التعليم 1440

سيكون الاستعلام عن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط من هنا .

. كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات في حركة النقل الداخلي عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط من هنا .

نتائج حركة النقل الداخلي في السعودية 1440