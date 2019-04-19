، تكريم الفائزات بجائزة التميز لساعة النشاط في "بنات الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصلن على مبالغ مالية وصلت في مجموعها لنحو 20 ألف ريال

ثمّن مدير عام "تعليم الطائف"، طلال اللهيبي، في كلمة مسجلة أثناء الحفل التكريمي للفائزات بجائزة التميز لساعة النشاط بتعليم البنات، دور إدارة النشاط في تنفيذ هذه الجائزة وجعلها واقعًا لتعزيز العمل في الميدان.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بدعم النشاط غير الصفي اهتمامًا كبيرًا لتنمية مهارة الطلبة والطالبات في مختلف المجالات؛ كونهم ثروة وطنية حقيقية. وشكر جميع القائمات على هذا التكريم وعلى رأسهم المساعدة للشؤون التعليمية بنات، ومديرة إدارة نشاط الطالبات وفريق العمل بالإدارة.

وكانت المساعدة للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالطائف "بنات"، مها الزايدي، قد شهدت الحفل التكريمي للفائزات بجائزة التميز لساعة النشاط والتي نظّمتها إدارة نشاط الطالبات أمس، على مسرح إدارة الفيصلية، بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي، ومنسقة الجائزة سلطانة الزايدي، وعدد من مديرات الإدارات والمكاتب، والمشرفات التربويات، وقائدات المدارس.

وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي: الهدف من الجائزة هو تحقيق الريادة والتميز وتشجيع المعلمات وإذكاء روح المنافسة، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، وتحقيق مبدأ التنافس الشريف، وتحقيق أعلى درجات النجاح في مجالات التميز في بيئة النشاط.

وقدّمت شكرها للجميع على جهودهم خلال العام الدراسي، متمنيةً لهم المزيد من الإبداع والتميز.

واشتمل حفل التكريم على مشاركات من المدارس الابتدائية "٥٢، ٢١، ٣٤، ١٩" من خلال تقديم أوبريت وقصائد وأناشيد ترحيبية، كما تم تقديم نبذة عن جائزة لساعة النشاط، ثم قدمت مسيرة للمتميزات والمكرمات.

وقد كرّمت "الزايدي" الفائزات بجائزة التميز ساعة النشاط؛ حيث حققت الابتدائية الثامنة والسبعون المركزَ الأول في فئة المدرسة المتميزة، كما حققت المعلمة عبير القثامي من ابتدائية رحاب، المركز الأول في فئة المعلمة المتميزة، وحققت الطالبة لجين علي القحطاني من ابتدائية الأبناء بالقاعدة المركز الأول في فئة الطالبة المتميزة.

وتم تكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات الجائزة بمبالغ مالية بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 20 ألف ريال إضافة إلى درع التميز.

وشمل التكريم المدارس الحاصلة على مراكز وطنية، والمدارس المشاركة في الحفل، كما تم تكريم 61 طالبة ومدارسهن ورائدات النشاط اللاتي فزن بمراكز وطنية وعالمية من بين 3474 طالبة، تقدمن للمنافسة في مشاريع النشاط خلال العام الدراسي الحالي.

وتم تكريم رئيسات أقسام ومشرفات إداريات إدارة النشاط؛ نظير جهودهن في تحقيق التميز والإنجازات الإبداعية سواء محلية أو وطنية.