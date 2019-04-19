، دوريات "هيئة الرياض" تتأهب للاختبارات وتحذر من المغررين بالشباب ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العام، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة.
ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بما يتناسب ومواعيد الاختبارات، في إطار الأمن الوقائي للسلوك الأخلاقي.
ويتركز عمل "الهيئة" في أوقات الاختبارات على متابعة المدارس والمجمعات التعليمية، لضمان حفظ خصوصيات الطلاب والطالبات ومرتادي تلك الأماكن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض أولياء الأمور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ وعدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.
دوريات "هيئة الرياض" تتأهب للاختبارات وتحذر من المغررين بالشبابذياب الشمري الخليج 365 2019-04-19
أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العام، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة.
ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بما يتناسب ومواعيد الاختبارات، في إطار الأمن الوقائي للسلوك الأخلاقي.
ويتركز عمل "الهيئة" في أوقات الاختبارات على متابعة المدارس والمجمعات التعليمية، لضمان حفظ خصوصيات الطلاب والطالبات ومرتادي تلك الأماكن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض أولياء الأمور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ وعدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
04:46 PM
متابعة المدارس والمجمعات لضمان خصوصيات الطلاب ورصد المخالفات
أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العام، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة.
ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بما يتناسب ومواعيد الاختبارات، في إطار الأمن الوقائي للسلوك الأخلاقي.
ويتركز عمل "الهيئة" في أوقات الاختبارات على متابعة المدارس والمجمعات التعليمية، لضمان حفظ خصوصيات الطلاب والطالبات ومرتادي تلك الأماكن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض أولياء الأمور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ وعدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.
، دوريات "هيئة الرياض" تتأهب للاختبارات وتحذر من المغررين بالشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر دوريات "هيئة الرياض" تتأهب للاختبارات وتحذر من المغررين بالشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.