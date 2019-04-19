محمد بن مسعود - الدمام - بدأت أعمالها اليوم بمدينة "ناريان مار" الروسية شارك عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد بن سعد العبدلي الشريف في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي بدأت أعمالها اليوم بمدينة ناريان مار الروسية. ويهدف الاجتماع إلى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن المياه والصحة العامة في آسيا، ومشروع قرار اعتماد خريطة تنص على تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، وسينظر الاجتماع في اعتماد الملاحظات المقدمة من الوفود البرلمانية المشاركة، كما سوف يناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعماله التي تتركز حول مشاريع القرارات بشأن سوق الطاقة المتكاملة الآسيوية، والقضايا البيئية، وضمان جهود النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، إلى جانب أهمية دور البرلمانات في دعم هذه القضايا عبر التشريعات المناسبة.

"الشورى" يشارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-19 شارك عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد بن سعد العبدلي الشريف في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي بدأت أعمالها اليوم بمدينة ناريان مار الروسية. ويهدف الاجتماع إلى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن المياه والصحة العامة في آسيا، ومشروع قرار اعتماد خريطة تنص على تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، وسينظر الاجتماع في اعتماد الملاحظات المقدمة من الوفود البرلمانية المشاركة، كما سوف يناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعماله التي تتركز حول مشاريع القرارات بشأن سوق الطاقة المتكاملة الآسيوية، والقضايا البيئية، وضمان جهود النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، إلى جانب أهمية دور البرلمانات في دعم هذه القضايا عبر التشريعات المناسبة. Advertisements 19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440 04:25 PM بدأت أعمالها اليوم بمدينة "ناريان مار" الروسية بدأت أعمالها اليوم بمدينة "ناريان مار" الروسية شارك عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد بن سعد العبدلي الشريف في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي بدأت أعمالها اليوم بمدينة ناريان مار الروسية. ويهدف الاجتماع إلى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن المياه والصحة العامة في آسيا، ومشروع قرار اعتماد خريطة تنص على تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، وسينظر الاجتماع في اعتماد الملاحظات المقدمة من الوفود البرلمانية المشاركة، كما سوف يناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعماله التي تتركز حول مشاريع القرارات بشأن سوق الطاقة المتكاملة الآسيوية، والقضايا البيئية، وضمان جهود النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، إلى جانب أهمية دور البرلمانات في دعم هذه القضايا عبر التشريعات المناسبة.

، "الشورى" يشارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية ،

المصدر : الخليج 365

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