، "القاضي" يطالب بمساواة آلاف الإداريات بالجامعات بإداريي التعليم العام في الإجازات ،

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طالب عضو مجلس الشوري السابق الكاتب حمد القاضي بمساواة آلاف الإداريات بالجامعات بإداريي التعليم العام، الذين أصدر وزير التعليم قرارًا بجعل إجازتهم مثل المعلمين والمعلمات.
وقال "القاضي" بتغريدة له تجاوزت الترند بأكثر من "96 ألف" تغريدة متفاعلة معها قال: إنه بتوقّف الدراسة الجامعية بالصيف وأخذ أعضاء هيئات التدريس إجازاتهم فإن دوام كل الإداريات لا معني له، وأضاف: إذا كان هناك فصل دراسي صيفي فتقوم أيّ جامعة بتكليف عدد محددد.
وأكد حمد القاضي؛ أن دوام المرأة برمضان خاصة دون سبب موجب مرهق لها، لكثرة مسؤولياتها المنزلية والعائلية والتعبدية بالشهر الكريم.
وأفاد "القاضي" تعقيبًا على التفاعلات والمطالبات المؤيدة لما دعا له بتغريدته بأنه تواصل مع وزير التعليم برسالة واتسية شخصية شرح فيها ظروف الإداريات الجامعيات ونقل آمالهن له وينتظر ردّ الوزير، مؤمّلاً أن يتفاهم مع مديري الجامعات بمساواة هؤلاء الإداريات بإداريات التعليم العام ومعالجة الفصل الصيفي بتكليف عدد قليل من الراغبات للقيام بالعمل الإداري المطلوب تمامًا كما يحصل مع أعضاء هيئة التدريس بالصيف.
"القاضي" يطالب بمساواة آلاف الإداريات بالجامعات بإداريي التعليم العام في الإجازاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-19
طالب عضو مجلس الشوري السابق الكاتب حمد القاضي بمساواة آلاف الإداريات بالجامعات بإداريي التعليم العام، الذين أصدر وزير التعليم قرارًا بجعل إجازتهم مثل المعلمين والمعلمات.
وقال "القاضي" بتغريدة له تجاوزت الترند بأكثر من "96 ألف" تغريدة متفاعلة معها قال: إنه بتوقّف الدراسة الجامعية بالصيف وأخذ أعضاء هيئات التدريس إجازاتهم فإن دوام كل الإداريات لا معني له، وأضاف: إذا كان هناك فصل دراسي صيفي فتقوم أيّ جامعة بتكليف عدد محددد.
وأكد حمد القاضي؛ أن دوام المرأة برمضان خاصة دون سبب موجب مرهق لها، لكثرة مسؤولياتها المنزلية والعائلية والتعبدية بالشهر الكريم.
وأفاد "القاضي" تعقيبًا على التفاعلات والمطالبات المؤيدة لما دعا له بتغريدته بأنه تواصل مع وزير التعليم برسالة واتسية شخصية شرح فيها ظروف الإداريات الجامعيات ونقل آمالهن له وينتظر ردّ الوزير، مؤمّلاً أن يتفاهم مع مديري الجامعات بمساواة هؤلاء الإداريات بإداريات التعليم العام ومعالجة الفصل الصيفي بتكليف عدد قليل من الراغبات للقيام بالعمل الإداري المطلوب تمامًا كما يحصل مع أعضاء هيئة التدريس بالصيف.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
03:15 PM
قال: دوام المرأة برمضان دون سبب موجب مرهق لها لكثرة مسؤولياتها المنزلية
طالب عضو مجلس الشوري السابق الكاتب حمد القاضي بمساواة آلاف الإداريات بالجامعات بإداريي التعليم العام، الذين أصدر وزير التعليم قرارًا بجعل إجازتهم مثل المعلمين والمعلمات.
وقال "القاضي" بتغريدة له تجاوزت الترند بأكثر من "96 ألف" تغريدة متفاعلة معها قال: إنه بتوقّف الدراسة الجامعية بالصيف وأخذ أعضاء هيئات التدريس إجازاتهم فإن دوام كل الإداريات لا معني له، وأضاف: إذا كان هناك فصل دراسي صيفي فتقوم أيّ جامعة بتكليف عدد محددد.
وأكد حمد القاضي؛ أن دوام المرأة برمضان خاصة دون سبب موجب مرهق لها، لكثرة مسؤولياتها المنزلية والعائلية والتعبدية بالشهر الكريم.
وأفاد "القاضي" تعقيبًا على التفاعلات والمطالبات المؤيدة لما دعا له بتغريدته بأنه تواصل مع وزير التعليم برسالة واتسية شخصية شرح فيها ظروف الإداريات الجامعيات ونقل آمالهن له وينتظر ردّ الوزير، مؤمّلاً أن يتفاهم مع مديري الجامعات بمساواة هؤلاء الإداريات بإداريات التعليم العام ومعالجة الفصل الصيفي بتكليف عدد قليل من الراغبات للقيام بالعمل الإداري المطلوب تمامًا كما يحصل مع أعضاء هيئة التدريس بالصيف.
، "القاضي" يطالب بمساواة آلاف الإداريات بالجامعات بإداريي التعليم العام في الإجازات ،
المصدر : الخليج 365
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