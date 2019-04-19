محمود سرور: عدد الفتيات يفوق الشباب في أول معهد لتعليم الموسيقى بالرياض

قال صاحب فكرة أول معهد لتعليم الموسيقى في الرياض عازف الكمان المصري محمود سرور إن عدد الفتيات المسجلات في المعهد حتى الآن أكبر من عدد الشباب.

وكشف عن اتجاه المعهد لافتتاح فرعين جديدين في كل من جدة والدمام قريباً، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي وجده المعهد، مبيناً -وفقاً لصحيفة “عكاظ”- أن رسوم الدراسة تصل إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وأن الدورة التدريبية تستغرق 6 أشهر. وأوضح سرور أنه توصل لفكرة إنشاء المعهد بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنشاء دار للأوبرا بالمملكة، مبيناً أن أحد المستثمرين السعوديين أبدى رغبته في تنفيذ الفكرة وإنشاء معهد لتعليم الكمان واستوديو لتسجيل الموسيقى.