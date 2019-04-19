السعودية اليوم / أمانة جدة تختتم أسبوع الإبداع البلدي



جدة 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 أبريل 2019 م واس

اختتم أمس على واجهة جدة البحرية فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي" الذي نظمته أمانة محافظة جدة بالتزامن مع أسبوع الإبداع والابتكار العالمي المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستهدف الأسبوع استطلاع أراء مختلف الاطياف المجتمعية بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة من سكان جدة حول الخدمات البلدية المقدمة لهم عبر استبيان إلكتروني يشرف عليه مركز الإبداع البلدي في الأمانة تناول موضوعات " خدمة العملاء - إعادة التدوير - عناصر التشوه البصري - التحول إلى مدينة ذكية ".

كما نظمت الأمانة حلقات للنقاش في مواقع مختلفة من جدة شملت " المراكز التجارية الحدائق مقر الأمانة والبلديات الفرعية في أبرق الرغامة وأم السلم والجامعة والعزيزية والكورنيش تم خلالها فتح الحوارات واستطلاع الآراء والأفكار من اجل الاستفادة منها ودراستها من قبل المختصين في الامانة والنظر في مدى إمكانية تنفيذها.

يذكر ان الأمانة أطلقت خلال الأسبوع "جائزة الأمين للإبداع البلدي" والتي تتناول أربعة مجالات "البيئي والحضري والعمراني والخدماتي" حيث قسمت لثلاثة فروع " الجهات، والمجتمع من مواطنين ومقيمين، والبلديات الفرعية ".

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15:40ت م

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