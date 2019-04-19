السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تكرم المشاركين في الأنشطة الطلابية بعمادة السنة المشتركة

الرياض 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

‏كرم عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي المشاركين في أعمال الأنشطة الطلابية في العمادة خلال هذا العام.

وأعرب الدكتور عبدالمجيد الجريوي في كلمة له عن سعادته بتكريم هؤلاء الطلاب، و الجهات التي شاركت معهم مما انعكس أثرة إيجابيا على العملية التعليمية في العمادة ، مشيدًا بجهود ‏وكالة شؤون الطلاب في العمادة التي نفذت العديد الفعاليات مثل: برنامج مساري وبرنامج أرشدني و برنامج داعم، وملتقى طلاب الثانويات.

ومن جهته أوضح وكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور مخلد بن مطيران العنزي إن الوكالة تقدم خدماتها لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة، ونظمت خلال العام العديد من الفعاليات والأنشطة التي استفاد منها طلاب وطالبات العمادة.

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور عبدالمجيد الجريوي الطلاب المشاركين في الفعاليات والأنشطة ، كما كرم المتميزين في وكالة شؤون الطلاب والإعلاميين المساهمين في إبراز هذه المناشط.

Advertisements

// انتهى //

15:00ت م

0058



