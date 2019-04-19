السعودية اليوم / تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال أكثر من 84 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات النهائية



جيزان 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جميع استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهيأت السبل المناسبة لاستقبال 84539 طالب وطالبة لأداء اختباراتهم التي ستنطلق بعد غد الأحد بمشيئة الله.

وأوضح مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، أن كافة مكاتب التعليم بالمنطقة وبمساندة من الإدارة قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات وتجهيز لجان الاختبارات وذلك حرصاً على توفير الأجواء التربوية المناسبة لهم لأداء الاختبارات ، مبيناً أن اللجان المشكلة للاستعداد لتنفيذ الاختبارات قد عقدت عدة اجتماعات واعتمدت عددا من الخطط لمواجهة أي طارئ قد يحصل أثناء سير الاختبارات .

وأشار إلى أن الإدارة خصصت عدداً من الأرقام الهاتفية التي تدعم الميدان أثناء سير الاختبارات , وذلك لتقديم الدعم المباشر والسريع في عدد من المجالات ومنها الاستشارات النفسية والتربوية والمشكلات التي قد تواجه قادة المدارس في نظام نور ولجان الاختبارات وسيتولى الرد على المكالمات نخبة من المشرفين التربوين والمشرفات في الإدارات المعنية ، كما سيتم متابعة سير الاختبارات ميدانياً عبر القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات حيث سيقوم جميع مشرفي الإدارة العامة ومشرفي المكاتب بزيارات تفقدية أثناء سير الاختبارات لجميع مدارس المنطقة ، مفيداً أن الإدارة تنسق مع الجهات ذات العلاقة كالمرور لضمان أن تسير الاختبارات بشكل آمن وميسر للجميع ، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب.

// انتهى//

14:50ت م

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