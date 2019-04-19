شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اعتماد ترقية 13189 فردا من منسوبي “الحرس الوطني” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض اعتمدت وزارة الحرس الوطني، ترقية 13189 فرداً في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات. وشملت الترقيات: نقل 3284 إلى رتبة جندي أول، و5125 إلى عريف، و2122 وكيل رقيب، و1561 إلى رقيب، و834 لرقيب أول، و263 إلى رئيس رقباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | اعتماد ترقية 13189 فردا من منسوبي “الحرس الوطني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.