شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: 547 ألف معتمر متواجدين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,985,709 تأشيرة حتى تاريخ 13 شعبان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,488,702معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 456,903 معتمرًا، منهم 314,305 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 142,598 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,031,799معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي .

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4,897,148معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 525,335 معتمرًا، وسجل وصول 66,219معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,268,763، تليها إندونيسيا 817,434، بعدها الهند 535,990، ثم مصر 327,434، وتركيا خامسا 264,815معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 253,627، ماليزيا 249,671، الجزائر 236,082، العراق 195,874، الأردن 157,005 .