شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: 547 ألف معتمر متواجدين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي .
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4,897,148معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 525,335 معتمرًا، وسجل وصول 66,219معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,268,763، تليها إندونيسيا 817,434، بعدها الهند 535,990، ثم مصر 327,434، وتركيا خامسا 264,815معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 253,627، ماليزيا 249,671، الجزائر 236,082، العراق 195,874، الأردن 157,005 .
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