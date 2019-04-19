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فيديو.. آلاف السودانيين يحتشدون أمام قيادة الجيش
متابعات الخليج 365 - متابعة
احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
إلى ذلك قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، إنه سيعلن الأحد عن تشكيل مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي.
وأفاد بيان صادر عن التجمع، الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن “الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”.
ودعا التجمع الدبلوماسيين لحضور مؤتمر صحفي، مساء الأحد، سيتم فيه الكشف عن تشكيل المجلس، وسيعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من أبريل.
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