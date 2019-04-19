شكرا لقرائتكم فيديو.. الشيخ الركبان : لا كفارة يمين لكثرة الحلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-19 فيديو.. الشيخ الركبان : لا كفارة يمين لكثرة الحلف متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد الشيخ عبدالله الركبان أن كفارة اليمين واجبة على اليمين المنعقدة فقط وليس على لغو الحديث .

وقال الركبان ردا على سؤال إحدى المتصلات في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد إن كثرة الحلف هي من لغو الحديث الذي لا كفارة فيه.









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