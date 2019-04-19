المهنا يكشف موعد استقرار سوق النفط بشكل كامل

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قال إبراهيم المهنا مستشار وزير الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يكون سوق النفط “متوازنا بشكل جيد” هذا العام.

وقال المهنا في قمة نفطية في باريس: “شهدنا هذا العام تنفيذ قرار أوبك +، ومن الممكن تمديد الخفض حتى نهاية العام حسب ظروف السوق”.

وكانت مجموعة أوبك + قد وافقت في العام الماضي على خفض الإنتاج، وذلك جزئيًا استجابة لزيادة إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، قد أكد أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد خفض إمدادات النفط، لكنه أكد أن عقد اجتماع الشهر المقبل سيكون أمرًا أساسيًا.

ومن المقرر أن تجتمع في مايو لجنة وزارية مشتركة من أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، وهي تُعرف باسم JMMC.

وقال وزير الطاقة: “ستكون JMMC نقطة قرار رئيسية لأننا سنعرف بالتأكيد بحلول ذلك الوقت وجهة نظر الإجماع، والأهم من ذلك، قبل أن نطلب الإجماع، سنعرف أين تشير الأساسيات”.

وأضاف “أعتقد أن مايو سيكون مفتاح حسم ذلك”.

وقال الفالح إن مخزونات النفط لا تزال أعلى من المتوسط لكن السوق في طريقه نحو إعادة التوازن، وأضاف “لا أعتقد أننا سنحتاج للقيام بالمزيد، السوق في طريقه نحو التوازن”.