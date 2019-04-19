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2019-04-19 بلدي بارق يعتمد إقامة السوق الرمضاني متابعات الخليج 365 -أحمد الشهري - بارق اعتمد المجلس البلدي ببلدية محافظة بارق تشكيل عدد من اللجان لمتابعة سير تنفيذ مشاريع مبادرة الطرق ومبادرات أنسنة المدن المقامة في المحافظة والمراكز التابعة لها. Advertisements جاء ذلك خلال انعقاد المجلس أمس جلسته الـ44 في دورته الثالثة بحضور جميع الأعضاء وتم مناقشة العديد من المحاور التي حُددت للاجتماع. وقد شهد الاجتماع اعتماد إقامة السوق الرمضاني بالساحة الشعبية بجوار جامع سارة العجمي.









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