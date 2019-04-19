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الان تتابع “مدني جدة” يخمد حريقا اندلع في مستودع للاسفنج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365
نجحت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع في مستودع للاسفنج جنوب المحافظة.
وقال الدفاع المدني السعودي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أخمد مدني جدة حريقا اندلع بمستودع للاسفنج جنوب المحافظة دون أي إصابات”.
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