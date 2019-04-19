الان تتابع تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية على نجران والباحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة يدمة والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
كما نبهت الهيئة، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة محافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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