سفارة المملكة في المجر تغلق أبوابها لهذا السبب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أوضحت سفارة المملكة في المجر أنها ستغلق أبوابها اليوم (الجمعة) ويوم الاثنين القادم الموافق 2019/4/22 م بالتزامن مع الإجازة الرسمية في المجر. أوضحت سفارة المملكة في المجر أنها ستغلق أبوابها اليوم (الجمعة) ويوم الاثنين القادم الموافق 2019/4/22 م بالتزامن مع الإجازة الرسمية في المجر. وأكدت السفارة أنها ستستأنف أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 م، داعية إلى الاتصال في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم (0036308232323).



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