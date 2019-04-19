شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على «نجران» تستمر حتى الـ10 مساءً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة يدمة والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة يدمة والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على «نجران» تستمر حتى الـ10 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.