شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر: المملكة ملتزمة بتحقيق سلام دائم في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز التزام المملكة وحرصها على تحقيق سلام دائم في اليمن.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر في تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر» اليوم (الجمعة): «كان من دواعي سروري أن أشارك في زيارة مع Amb حيث قام فريقMohdsalj &SaudiDRPY في الرياض بمعرفة المزيد عن الجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية. لا تزال المملكة العربية السعودية ملتزمة بخلق سلام دائم في اليمن».
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