، جماهير "الهلال" تطالب برحيل الإدارة الحالية.. وتدافع عن سامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شنّت جماهير نادي الهلال، هجوماً ضارياً على رئيسها الحالي، الأمير محمد بن فيصل، حيث طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برحيله.

وقالت جماهير الهلال عقب هزيمة فريقها أمام النجم الساحلي في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال إن "بن فيصل" تفرغ لمعارك جانبية تارة على تويتر وتارة أخرى بتصريحات أبعدت الفريق عن التركيز اللازم.

وانتقدت الجماهير الهلالية، تصريحات "بن فيصل" الأخيرة عندما انتقد حضور الرؤساء السابقين، حيث قال إن حضورهم جاء للاستعراض فقط قبل أن يحدد سامي الجابر بالاسم.

وانبرت جماهير الهلال في الدفاع عن نجمها المحبوب سامي الجابر، مشددة على أن تاريخه مع الفريق أكبر بكثير من أن يتحدث عنه الرئيس الحالي.