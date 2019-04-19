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محمد بن مسعود - الدمام - بعثت إدارة نادي غلطة سراي التركي؛ تحذيراً أخيراً لمسؤولي نادي الهلال بشأن سداد الدفعة المستحقة للنادي التركي من صفقة بيع لاعبه جوميز؛ لمصلحة الفريق السعودي البالغة نحو مليونَي يورو.
وكان الهلال قد ضمّ اللاعب بافيتمبي جوميز؛ من غلطة سراي التركي مطلع الموسم الحالي نظير 6 ملايين يورو؛ إذ يعد اللاعب واحداً من أفضل الصفقات في الملاعب السعودية هذا الموسم.
وقالت صحيفة "aspor" التركية، إن مسؤولي النادي التركي أرسلوا ما وصفوه بالتحذير الأخير للهلال عبر وكيل أعمال اللاعب جوميز؛ حيث قالوا إن النادي بعد ذلك سيلجأ إلى "فيفا"؛ للحصول على مستحقاته كاملة، إضافة إلى غرامة التأخير التي سيوقّعها الاتحاد الدولي على الهلال بسبب التأخير في دفع ما عليه.
إدارة "غلطة سراي" تبعث بالتحذير الأخير لمسؤولي "الهلال": الدفع أو "فيفا"!محمد السيّد الخليج 365 2019-04-19
بعثت إدارة نادي غلطة سراي التركي؛ تحذيراً أخيراً لمسؤولي نادي الهلال بشأن سداد الدفعة المستحقة للنادي التركي من صفقة بيع لاعبه جوميز؛ لمصلحة الفريق السعودي البالغة نحو مليونَي يورو.
وكان الهلال قد ضمّ اللاعب بافيتمبي جوميز؛ من غلطة سراي التركي مطلع الموسم الحالي نظير 6 ملايين يورو؛ إذ يعد اللاعب واحداً من أفضل الصفقات في الملاعب السعودية هذا الموسم.
وقالت صحيفة "aspor" التركية، إن مسؤولي النادي التركي أرسلوا ما وصفوه بالتحذير الأخير للهلال عبر وكيل أعمال اللاعب جوميز؛ حيث قالوا إن النادي بعد ذلك سيلجأ إلى "فيفا"؛ للحصول على مستحقاته كاملة، إضافة إلى غرامة التأخير التي سيوقّعها الاتحاد الدولي على الهلال بسبب التأخير في دفع ما عليه.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
02:00 PM
بعثت إدارة نادي غلطة سراي التركي؛ تحذيراً أخيراً لمسؤولي نادي الهلال بشأن سداد الدفعة المستحقة للنادي التركي من صفقة بيع لاعبه جوميز؛ لمصلحة الفريق السعودي البالغة نحو مليونَي يورو.
وكان الهلال قد ضمّ اللاعب بافيتمبي جوميز؛ من غلطة سراي التركي مطلع الموسم الحالي نظير 6 ملايين يورو؛ إذ يعد اللاعب واحداً من أفضل الصفقات في الملاعب السعودية هذا الموسم.
وقالت صحيفة "aspor" التركية، إن مسؤولي النادي التركي أرسلوا ما وصفوه بالتحذير الأخير للهلال عبر وكيل أعمال اللاعب جوميز؛ حيث قالوا إن النادي بعد ذلك سيلجأ إلى "فيفا"؛ للحصول على مستحقاته كاملة، إضافة إلى غرامة التأخير التي سيوقّعها الاتحاد الدولي على الهلال بسبب التأخير في دفع ما عليه.
، إدارة "غلطة سراي" تبعث بالتحذير الأخير لمسؤولي "الهلال": الدفع أو "فيفا"! ،
المصدر : الخليج 365
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