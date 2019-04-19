، لتراجع مستخدميه .. "بلاك بيري" تُغلق "BBM" نهائياً ،

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أعلنت شركة "بلاك بيري"، عزمها إغلاق تطبيقها الشهير للمحادثات "BBM" اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠١٩.
وقالت الشركة، عبر موقعها الرسمي، إنها شرعت منذ ثلاث سنوات، في تنشيط خدمة عملاء BBM، وهو واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية المحبّبة، كخدمة عبر المنصّات؛ حيث لا يمكن للمستخدمين الدردشة وتبادل الخبرات الحياتية فحسب؛ بل كذلك استهلاك المحتوى واستخدام خدمات الدفع.
واعترفت، في بيانها، بأنها وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها، فقد انتقل المستخدمون إلى منصات أخرى، بينما ثبتت صعوبة تسجيل مستخدمين جدد.
وأضافت: على الرغم من أننا نشعر بالحزن لأن نقول وداعاً، إلا أنه قد حان الوقت لغروب الشمس عن خدمة عملاء BBM، وللمُضي قدماً.
لتراجع مستخدميه .. "بلاك بيري" تُغلق "BBM" نهائياًفهد الغبيوي الخليج 365 2019-04-19
أعلنت شركة "بلاك بيري"، عزمها إغلاق تطبيقها الشهير للمحادثات "BBM" اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠١٩.
وقالت الشركة، عبر موقعها الرسمي، إنها شرعت منذ ثلاث سنوات، في تنشيط خدمة عملاء BBM، وهو واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية المحبّبة، كخدمة عبر المنصّات؛ حيث لا يمكن للمستخدمين الدردشة وتبادل الخبرات الحياتية فحسب؛ بل كذلك استهلاك المحتوى واستخدام خدمات الدفع.
واعترفت، في بيانها، بأنها وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها، فقد انتقل المستخدمون إلى منصات أخرى، بينما ثبتت صعوبة تسجيل مستخدمين جدد.
وأضافت: على الرغم من أننا نشعر بالحزن لأن نقول وداعاً، إلا أنه قد حان الوقت لغروب الشمس عن خدمة عملاء BBM، وللمُضي قدماً.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
01:03 PM
اعترفت بقدرة المنافسين على سحب العملاء من يديها
أعلنت شركة "بلاك بيري"، عزمها إغلاق تطبيقها الشهير للمحادثات "BBM" اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠١٩.
وقالت الشركة، عبر موقعها الرسمي، إنها شرعت منذ ثلاث سنوات، في تنشيط خدمة عملاء BBM، وهو واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية المحبّبة، كخدمة عبر المنصّات؛ حيث لا يمكن للمستخدمين الدردشة وتبادل الخبرات الحياتية فحسب؛ بل كذلك استهلاك المحتوى واستخدام خدمات الدفع.
واعترفت، في بيانها، بأنها وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها، فقد انتقل المستخدمون إلى منصات أخرى، بينما ثبتت صعوبة تسجيل مستخدمين جدد.
وأضافت: على الرغم من أننا نشعر بالحزن لأن نقول وداعاً، إلا أنه قد حان الوقت لغروب الشمس عن خدمة عملاء BBM، وللمُضي قدماً.
، لتراجع مستخدميه .. "بلاك بيري" تُغلق "BBM" نهائياً ،
المصدر : الخليج 365
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