هل يسبب استشوار الشعر أوراما في المخ؟

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أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين..، أن استخدام استشوار الشعر لا يسبب أوراما في المخ. جاء ذلك ردا على بعض المزاعم المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسبب الاستشوار في الإصابة بأمراض خطيرة ومنها أورام المخ. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال “هل صحيح استشوار الشعر يسبب أورام المخ”، إن استخدام استشوار الشعر آمن ولا يسبب أي أورام في المخ.





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