المرور يحذر: السير بالرخصة المنتهية «مخالفة»

حذَّر المرور، اليوم الجمعة، قائدي المركبات من السير برخصة منتهية الصلاحية، ونشر عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف» تضمّن أنّ ذلك يعتبر مخالفة مرورية.

وكان المرور قد نصح قادة المركبات، الثلاثاء الماضي، بأنّ هناك ثلاثة أشياء يجب التأكد منها أثناء القيادة، وهي وضوح الرؤية الأمامية، وسلامة المرايا الجانبية ووضوح الرؤية بها، ووضوح الرؤية الخلفية عن طريق المرآة الأمامية.

تحذير المرور جاء بعد يوم واحد من ضبط قائد مركبة، كان يمارس الاستعراض، ويقودها بشكل متمايل على الإطارين الجانبين بمنطقة تبوك، وقد تمّت إحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق عقوبة التفحيط المقررة في نظام المرور.

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من جهة أخرى، حذَّر المرور من العبث بلوحات المركبة أو إخفاء جزء منها، مشيرًا إلى أنّ مس لوحات المركبة يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم ٦.

وفي مطلع أبريل الجاري، أطلقت اللجنة الوطنية للتوعية المرورية، حملة كراسي الأطفال تحت عنوان «درب السلامة»، بمشاركة جميع الجهات المعنية بسلامة الطرق.

يأتي هذا تنفيذًا للخطة الوطنية التوعوية بسلامة الطرق، بهدف إيضاح فوائد مقاعد الأطفال، وضرورة وجودها أسوة بالنماذج العالمية الخارجية، وخطورة عدم وجود الكراسي المخصصة للأطفال في حالة التعرض لحوادث سير.

وتقوم الحملة على توعية قائدي المركبات عبر رسائل توعوية تبرز أهمية وجود مقعد للطفل داخل المركبة؛ للحفاظ على سلامته خلال رحلة السير عبر الطرقات، إسهامًا في تقليل عدد الحوادث والوفيات.