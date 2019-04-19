الحصيني يوضح مناطق هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقّع الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، يستمر على مدى الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع - إن شاء الله - أمطار اليوم الجمعة وصباح غدٍ السبت متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من جنوب منطقة الرياض وعلى الباحة وعسير ونجران وجنوب الطائف والربع الخالي والشرقية ورياح مثيرة للغبار على المدينة والشمالية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت أن تتأثر بعض مناطق المملكة، اليوم الجمعة، بسحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

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وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنَّ الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «الرياض، والشرقية»، كذلك على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى الطائف.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّه لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

يأتي هذا فيما توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأجواء على أغلب مناطق المملكة، مع فرصة لتشكل سحب رعدية على بعض المناطق، قبل قدوم الزائر القطبي غدًا السبت مصحوبًا بانخفاض كبير في الحرارة.