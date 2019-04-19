زيارة «فريدة» من الصليب الأحمر الدولي لفريق التطوع بالطائف

في زيارة ودية تحفيزًا لجهود المتطوعين والمتطوعات، زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مكتب إدارة التطوع التابع لهلال الأحمر السعودي بمدينة الطائف؛ للتعرُّف على الفريق وإمكانياته وأنشطته التطوعية، في زيارة هي الأولى من نوعها لمثل هذه الجهات في المنطقة.

وضمّ الوفد، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة العربية السعودية جون ستريك، والمستشار القانوني للجنة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في الصليب الأحمر الدكتور معز الهذلي، ومستشار اللجنة العميد ركن المتقاعد أسامة دمج، وممثل هيئة التعليم والتدريب في القوات المسلحة المقدم إبراهيم بن سعد الحيدر، والدكتور محمد فضيل من جامعة الطائف.

وتوجَّه الوفد لزيارة أعضاء فريق التطوع التابع للهلال الأحمر السعودي في مهرجان ورد الطائف 15، وذلك للوقوف على جهود الفريق وإنجازاته التي نالت إشادة واسعة من الضيوف.

وعبّر الوفد عن سرورهم لما رأوه من إصرار وعزيمة ومدى تطور العمل التطوعي في المملكة، وأكّد أنّ المنظمات الدولية بكل تخصصاتها ترحب بالتعاون والشراكات مع المتطوعين السعوديين وحسب الأنظمة والقوانين بما يتماشى مع رؤية 2030 لما في ذلك من فائدة لتطوير قدرات المتطوعين وإمكانياتهم.