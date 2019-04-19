تفاصيل خطة «التأمين الشاملة» للاختبارات النهائية بالمدينة المنورة

يؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة بمرحلتيه المتوسطة والثانوية بعد غدٍ الأحد، اختباراتهم النهائية للعام الدراسي الحالي 1440هـ، وسط تضافر جهود أولياء أمور الطلاب والطالبات والجهات التعليمية والأمنية في المدينة المنورة لإنجاح فترة الامتحانات التي يخوضها الطلاب والطالبات.

وأنهت الإدارة العامة للتعليم بـ«المدينة» استعداداتها لتأدية الطلاب والطالبات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال تشكيل لجان تدقيق البيانات ومتابعة إدخال الدرجات والمهارات وتقديم الدعم الفني في نظام نور وتحديد مهام كل لجنة وفق خطة زمنية للعمل الميداني لمتابعة الاختبارات، فضلًا عن رصد الدرجات في نظام نور من خلال إدخال درجات أعمال السنة ومواد التقويم المستمر والمواد التي لها جانبان: نظري وعملي.

من جانبه، قال المدير العام للتعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن «تعليم المدينة» أكملت استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام 1440هـ، بتهيئة البيئة المناسبة لكي يخوض الطلاب والطالبات الاختبارات بهدوء وسهولة، من خلال عمل جميع الكوادر من القيادات التربوية والمشرفين والمعلمين والطواقم الإدارية في قطاعي البنين والبنات، كفريق عمل واحد لخدمة وتسهيل أعمال الاختبارات حسب اللجان والمهام الموزعة، مطالبًا أولياء الأمور بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، والمتابعة المستمرة لهم، وتحفيز أبنائهم، إضافةً إلى التهيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحقيق النجاح والتميز في المسيرة التعليمية، مشددًا على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلاب خلال هذه الفترة ومتابعتهم باستمرار.

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في سياق متصل، أكَّدت إدارة الاختبارات والقبول بتعليم المدينة المنورة، أهمية التقيُّد بلوائح ونظم الاختبارات وتطبيق ما ورد بدليل ونظم تعليمات الاختبارات والتزام المعلمين والمعلمات بمواصفات الاختبار الجيد، ومنها الصدق والثبات والموضوعية، وأن تكون الأسئلة المقدمة متوافقةً مع إمكانات الطلاب كافةً ومراعاتها الفروق الفردية بينهم.

أما في الجانب الصحي، فتقدم إدارة الصحة المدرسية بالمدينة المنورة خدماتها للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات بوجود طبيب وطبيبة، يتم استدعاء أحدهما في حال وجود أي حالة تستدعي ذلك، لتقديم خدمة علاجية للطالب أو الطالبة؛ ليتمكن من إكمال الاختبار أو تأجيله إذا كان وضعه الصحي يمنعه من مواصلته؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتكثيف الجهود خلال هذه الفترة.

وفي الجانب الأمني، تباشر شرطة منطقة المدينة المنورة تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية التي وضعتها استعدادًا للاختبارات النهائية لهذا العام، بعد دراسات عدة بالحضور المكثف من قبل المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسية والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس.

كما تنظم إدارة مرور المدينة الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعند المدارس؛ ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعات بكل يسر وسهولة، وكذلك حرصت إدارة مرور المنطقة على فك الاختناقات المرورية التي قد تحدث بسبب ظرف طارئ في حركة السير، بانتشار عدد من الضباط والأفراد منذ وقت مبكر في الطرق والميادين وأحياء المدينة وعند المدارس.