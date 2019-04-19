4 مخالفات «خطيرة» في مركز تجميل بالرياض والصحة تتدخل

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الالتزام، أحد المراكز الطبية للتجميل، بسبب مخالفته نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وأفاد بيان صادر عن «صحة الرياض»، اليوم الجمعة، اطلعت عليه «عاجل»، بأن اللجنة التفتيشية أوصت بتطبيق الغرامات على صاحب المركز، بناءً على عددٍ من الملاحظات التي رصدتها جولة مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، تضمَّنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فورًا.

Advertisements

وكشفت اللجنة وجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية، وخلط بعض مستحضرات التجميل بمواد لا تصلح للاستهلاك الآدمي تُقدم للمرضى، ووجود قسم الحجامة غير مُرخص؛ ما يُشكل خطرًا على المرضى، وكذلك نقص في الكوادر الطبية.

وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق المركز بالكامل فورًا وإحالة أوراقه إلى إدارة شؤون القطاع الخاص بـ«صحة الرياض» لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضعًا للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة.

من جانبه، صرح مدير إدارة الالتزام بصحة الرياض الدكتور محمد العيبان بأن الجولة تأتي ضمن مهام إدارة شؤون القطاع الخاص الرقابية على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية وضمان تطبيق الاشتراطات والبنود الصحية التي تضمن تقديم الخدمة بشكلٍ صحيح، مؤكدًا أن المديرية تُنفِّذ العديد من الجولات يوميًّا للتأكُّد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات لمزاولة الخدمة الصحية والطبية؛ علمًا بأنه تم تشكيل اللجنة بالتعاون مع «صحة الرياض» وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والدوريات الأمنية والدفاع المدني وهيئة الغذاء والدواء.