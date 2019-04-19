بالصور.. رئيس وزراء العراق يغادر جدة إلى بلاده

غادر رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، جدة مساء أمس الخميس.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومساعد مدير شرطة جدة العميد صالح العوفي ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن ظافر.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة، خلال زيارته للرياض.

وشهد خادم الحرمين توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال المشاورات السياسية، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب العراقي وزير الخارجية محمد علي الحكيم.

كما تم توقيع برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وقعه من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب العراقي وزير التخطيط نوري صباح الدليمي.

وجرى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الأعرجي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب العراقي وزير الزراعة صالح بن حسين الحسيني.

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كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب العراقي وزير النفط ثامر الغضبان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء لؤي حميد الخطيب.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم لتنظيم عمليات الركاب ونقل البضائع على الطرق البرية، وقعهما من الجانب السعودي وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، ومن الجانب العراقي وزير النقل عبدالله لعيبي المالكي.

وجرى توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في العراق، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية، ووزارة التربية في العراق، وقعهما من الجانب السعودي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي عبدالوهاب السهيل.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي عبدالوهاب السهيل.

وتم توقيع برنامج تعاون فني، وقعه من الجانب السعودي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، ومن الجانب العراقي الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حمادي جوهان.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس الشركة السعودية للكهرباء خالد بن صالح السلطان، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء لؤي حميد الخطيب.