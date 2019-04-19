سفير السعودية بالسودان: وصول مساعدات المملكة إلى الخرطوم.. قريبًا

أكد سفير خادم الحرمين الشريف لدى السودان علي بن حسن جعفر، قرب وصول المساعدات السعودية للسودان، وذلك وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال السفير جعفر إن مساعدات المملكة ستصل إلى السودان خلال الأيام المقبلة، دعمًا للشعب السوداني لمقابلة المرحلة الانتقالية الحالية، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف السفير السعودي بالخرطوم، أن لقاء الوفد (السعودي- الإماراتي) رفيع المستوى رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخرًا، بالقيادة العامة، أكد مجددًا استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس الانتقالي.

وأوضح السفير السعودي أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات، وأكد دعمه ومساندته، حكومة وشعبًا، خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه في 14 أبريل الجاري، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان.

وأكدت المملكة تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، كما أكدت دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف بيان رسمي: «أن المملكة العربية السعودية تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق».

وأضاف البيان أن المملكة تدعم الخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكل فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.

وتابع البيان أنه «إسهامًا من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية».