السعودية اليوم / محافظ أملج يفتتح مهرجان حصاد القمح" الزرعيّة" بالشبحة



أملج 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أفتتح محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أمس، فعاليات مهرجان حصاد القمح "الزرعيّة" الأول بمركز الشبحه التابع لمحافظة أملج الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة بالتعاون مع بلدية الشبحة، بحضور رئيس بلدية الشبحة المهندس أحمد عبيدالله البلوي ورئيس المركز محمد صميط الجهني وأهالي المركز وزوار المهرجان.

وبدء الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس مركز الشبحة رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية محمد صميط الرفاعي كلمة اللجنة المنظمة أوضح فيها أن الهدف من إقامة المهرجان هو إبراز وتسويق المنتح الزراعي الرئيسي بالشبحة القمح "الزرعيّة" الذي يعتبر هذا العام من أفضل مواسمه نظراً لغزارة الأمطار, مؤكداً أن المهرجان يحظى من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الذي يوجه دائماً بإقامة الفعاليات والأنشطة التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن توقيت المهرجان جاء وقت موسم حصاد القمح الذي يطلق عليه أهالي المنطقة "زرعيّة الشبحة" الذي يزرع على مياه الأمطار ويعتبر من أجود أنواع القمح في العالم, إضافة للمنتجات الأخرى التي تشتهر بها الشبحة كالعسل والسمن .

بعد ذلك قدم أمين لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة نايف الحبيشي نبذة تعريفية عن قمح الشبحة.

كما قام محافظ أملج وضيوف المهرجان بجولة على أقسام المهرجان واطلعوا على منتج القمح والمنتجات الأخرى المعروضة, كما شاهدوا طريقة حصاد القمح قديماً عن طريق الجمال وطريقة الحصاد حالياً بالحصادات الحديثة.

وفي الختام كرم محافظ أملج المزارعين والمشاركين في المهرجان.

// انتهى //

13:55ت م

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