السعودية اليوم / تعليم الباحة يوقع 6 اتفاقيات مع جهات حكومية وأهلية



الباحة 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة أمس، 6 اتفاقيات مع أمانة المنطقة وجمعية الثقافة والفنون ومجلس شباب المنطقة وفريق السلام السعودي التطوعي ومجمع سالم الطبي ورابطة الباحة الخضراء.

وأوضح المدير للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بأن توقيع الشراكات يأتي ضمن جهود الإدارة وحرصها على مد جسور التعاون مع شركاء التنمية والنجاح بالمنطقة، مبيناً أن الإدارة تهدف من توقيع هذه الشراكات لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية لمنسوبي التعليم بالمنطقة.

ونوه الدكتور الزهراني بالدور الفاعل للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة التي تعد داعمة لبرامج تعليم الباحة ومبادرته التي أطلقها بداية العام الحالي مقدماً الشكر لجميع القطاعات المشاركة والداعمة للتعليم على جهودها في توقيع هذه الشراكات.

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13:52ت م

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