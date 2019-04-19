السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يرعى حفل تكريم مبادرات التحول الرقمي بمدارس المنطقة



تبوك 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أكد المدير للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن مبادرات التحول الرقمي في التعليم هي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة التعليم في مرحلة التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم التي تمكن الطالب من اكتساب المهارات الشخصية.

وأشار مدير التعليم في حديثة خلال رعايته حفل تكريم مبادرات التحول الرقمي في مدارس المنطقة أمس، على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومسرح الإدارات النسائية عبر الشبكة إلى أن بوابة المستقبل تهدف إلي التحول نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب وتطبيق أساليب تربوية حديثة نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.

وقدم العُمري شكره وتقديره للجنة الإشرافية على البرنامج وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لجهودهم المتميزة في إنجاح المشروع بمنطقة تبوك.

وشاهد مدير التعليم عرضاً مرئياً عن المدارس الافتراضية المنفذة للمشروع في مدينة تبوك والمحافظات والقرى، عقب ذلك كرم مدير التعليم المدارس المتجاوزة للنسبة المطلوبة ومسؤولي التحول الرقمي وقادة المدارس والمعلمين والطلاب المطبقين لبوابة المستقبل.

كما كرم الداعمين لتجربة المدرسة الافتراضية التي تم تطبيقها في مدارس تبوك ومركز الظلفة ومدارس ضباء وحقل.

حضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير ومديري الإدارات ومشرفي ومنسق بوابة المستقبل بتعليم تبوك أحمد العسيري والمشرف على المدرسة الافتراضية بتعليم تبوك محمد العنزي.

يذكر أن المدرسة الافتراضية بيئة تعليمية تفاعلية وواحدة من نماذج التعليم المتزامن عن بُعد ‏بأحدث تقنيات التواصل الصوتي والمرئي عبر الويب، ‏‏وذلك من خلال الربط مع منصّات التعليم المختلفة وتسعى المدرسة الافتراضية

// انتهى //

13:22ت م

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تبوك 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واسأكد المدير للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن مبادرات التحول الرقمي في التعليم هي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة التعليم في مرحلة التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم التي تمكن الطالب من اكتساب المهارات الشخصية.وأشار مدير التعليم في حديثة خلال رعايته حفل تكريم مبادرات التحول الرقمي في مدارس المنطقة أمس، على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومسرح الإدارات النسائية عبر الشبكة إلى أن بوابة المستقبل تهدف إلي التحول نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب وتطبيق أساليب تربوية حديثة نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.وقدم العُمري شكره وتقديره للجنة الإشرافية على البرنامج وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لجهودهم المتميزة في إنجاح المشروع بمنطقة تبوك.وشاهد مدير التعليم عرضاً مرئياً عن المدارس الافتراضية المنفذة للمشروع في مدينة تبوك والمحافظات والقرى، عقب ذلك كرم مدير التعليم المدارس المتجاوزة للنسبة المطلوبة ومسؤولي التحول الرقمي وقادة المدارس والمعلمين والطلاب المطبقين لبوابة المستقبل.كما كرم الداعمين لتجربة المدرسة الافتراضية التي تم تطبيقها في مدارس تبوك ومركز الظلفة ومدارس ضباء وحقل.حضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير ومديري الإدارات ومشرفي ومنسق بوابة المستقبل بتعليم تبوك أحمد العسيري والمشرف على المدرسة الافتراضية بتعليم تبوك محمد العنزي.يذكر أن المدرسة الافتراضية بيئة تعليمية تفاعلية وواحدة من نماذج التعليم المتزامن عن بُعد ‏بأحدث تقنيات التواصل الصوتي والمرئي عبر الويب، ‏‏وذلك من خلال الربط مع منصّات التعليم المختلفة وتسعى المدرسة الافتراضية السعودية إلى استفادة طلاب التعليم العام من الكوادر التعليمية المتميزة في المملكة، وهي مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية لبناء الطالب بناءً شاملاً لامتلاك المعرفة والمهارة والقيم الثابتة.// انتهى //13:22ت م0042

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.