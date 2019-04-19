السعودية اليوم / مدير هيئة الباحة يلتقي مدير التأهيل الشامل



‏‫الباحة 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة سعيد بن يحيى الزهراني أمس, مدير مركز التأهيل الشامل بالمنطقة جمعان بن محمد الزهراني.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ الجسور بين فرع الرئاسة العامة ومركز التأهيل بالمنطقة، بما يخدم الصالح العام ويعزز تكامل الأدوار بين الجهتين في الجوانب التوعوية والوقائية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية.

// انتهى //

13:03ت م

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